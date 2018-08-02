Золотая струна в божьих руках: во Вьетнаме открыли невероятный мост (фоторепортаж)

15:36, 02 августа 2018
Фотоотчеты
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Неподалеку от одного из крупнейших городов Вьетнама Дананга открыли так называемый "Золотой мост", который представляет собой конструкцию золотого цвета, удерживаемую двумя огромными каменными руками.

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Находится он на высоте более 1400 метров над уровнем моря, а длина его достигает 152 метра. При этом каменные руки умышленно состарены, чтобы выглядело, будто они были созданы несколько веков назад.

Мост расположен вдоль горы Бана в саду Thien Thai Garden на территории популярного курорта Ba Na Hills, обустроенного здесь еще в начале ХХ века.

Золотой мост начал пользоваться бешеной популярностью среди туристов с самого момента открытия, а его фото мгновенно разлетелись по соцсетям. Особенно облюбовали это место влюбленные парочки и молодожены, которые уже устраивают на нем свадебные фотосессии.

Тем временем пользователи уже успели сравнить конструкцию моста с руками Бога, которые словно его убаюкивают.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее были названы лучшие «горные» пейзажи на планете.

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Теги: #Вьетнам#мост#архитектура#пейзажи