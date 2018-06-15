День из жизни великана: в Киеве открылась новая цветочная выставка (фоторепортаж)

Из 200 тысяч цветов дизайнеры создали огромные цветочные инсталляции всевозможных предметов быта.

На территории ландшафтного парка "Новое Певческое поле" в Киеве 15 июня 2018 года стартовала новая выставка цветов "Мир великанов".

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На этот раз в течение месяца у посетителей парка будет возможность прогуляться и сделать фотографии среди цветочных копий привычных предметов из быта гигантского человека. Из 200 тысяч цветов дизайнеры создали огромные цветочные инсталляции всевозможных предметов: от огромной палитры с красками и обуви до губной помады выше человеческого роста и сладостей огромных размеров.

Длиться выставка будет в течение месяца.

Как сообщал УНИАН.Туризм, также 14 июня в Киеве стартовал арт-проект "3D. Public Art", в рамках которого на территории "Софии Киевской" появились 3D-скульптуры под открытым небом.