На территории "Софии Киевской" появились 3D-скульптуры под открытым небом (фоторепортаж)

Проект «3D. Public Art» продлится до 16 сентября 2018 года.

На территории Национального заповедника «София Киевская» 14 июня 2018 года стартовал арт-проект «3D. Public Art».

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По словам организаторов проекта, его главная цель - продемонстрировать и популяризировать среди широкого круга зрителей трехмерные формы современного искусства в общественном пространстве, акцентируя потребность в установлении в городской/парковой среде профессиональных произведений паблик-арта.

Проект «3D. Public Art» продлится до 16 сентября 2018 года. В течение этого времени здесь также пройдут образовательные мероприятия - авторские экскурсии, арт-форум (дискуссии) на тему современной скульптуры и паблик-арта, мастер-классы от участников выставки.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с 13 до 17 июня 2018 года в Ивано-Франковске проходит международный фестиваль современного искусства Porto Franko.