В Лондоне готовятся к первой в истории "зарубежной" выставке имени Фриды Кало (фоторепортаж)

В частности, на выставке можно будет увидеть автопортреты самой известной мексиканской художницы и ее личные вещи.

16 июня 2018 года в Музее Виктории и Альберта в Лондоне стартует выставка картин и личных вещей знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало.

В частности, здесь можно увидеть ее "Автопортрет с обезьянками" (1945), многочисленные наряды и знаменитый протез в красном сапоге.

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Следует отметить, что большинство из экспонатов впервые экспонируются за пределами Мексики.

Мексиканская художница Фрида Кало де Ривера (6 июля 1907 г. - 13 июля 1954 г.) изображала местную культуру, сочетая стили кубизма, символизма и сюрреализма. Наиболее известна своими автопортретами.

Поклонники художницы при этом восхищаются ее личностью не меньше, чем творчеством. Для них она стала среди прочего символом феминизма и ЛГБТ-движения. Поражала она и силой духа: всю жизнь у Фриды Кало было слабое здоровье - она страдала полиомиелитом с шести лет, а также перенесла серьезную автомобильную аварию в подростковом возрасте, после которой ей пришлось пройти многочисленные операции. Однако несмотря на это она оставалась активной творчески и политически, а также старалась жить яркой и экстравагантной жизнью.

Отметим, Музей Виктории и Альберта в Лондоне считается самым большим в мире музеем декоративно-прикладного искусства и дизайна. Основан в 1852 году.

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