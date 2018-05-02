Как в Киеве проходил фестиваль ретроавтомобилей (фоторепортаж, видео)

Посетители фестиваля имели возможность увидеть сотни ретроавтомобилей из разных стран Европы под открытым небом.

В Киеве на территории Музея авиации в Жулянах с 26 апреля по 1 мая 2018 года проходил масштабный фестиваль старинных машин, мотоциклов и автобусов.

Посетители фестиваля имели возможность увидеть сотни ретроавтомобилей из разных стран Европы под открытым небом. Некоторые из этих авто существуют в единственном экземпляре.

В то же время участники фестиваля пытались презентовать свои автомобили даже в костюмах.

Как сообщал УНИАН.Туризм, также 27 апреля 2018 года в Киеве на Певческом поле стартовал Фестиваль тюльпанов "Вокруг света". На этот раз здесь можно увидеть цветочные композиции, посвященные Киеву, Лондон, Парижу, Сиднею, Токио и другим. Продлится он в течение месяца - до 27 мая.