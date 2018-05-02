На Певческом поле в Киеве продолжается Фестиваль тюльпанов (фоторепортаж)

В этом году тематикой фестиваля тюльпанов в Киеве стали страны и города мира.

Фестиваль тюльпанов "Вокруг света" на Певческом поле в Киеве стартовал накануне майских праздников еще 27 апреля 2018 года, и за несколько дней зацвел на полную силу.

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В этом году тематикой фестиваля тюльпанов в Киеве, как видно из названия, стали страны и города мира. Поэтому в этот раз на Певческом поле можно увидеть цветочные композиции, посвященные Киеву, Лондону, Парижу, Сиднею, Токио и другим.

Фестиваль продлится целый месяц - до 27 мая.

Отметим, также ранее УНИАН.Туризм рассказывал, куда можно отправиться из Киева на один день на майские праздники.