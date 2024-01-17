Пассажир, летевший из Мумбаи в Бангалор рейсом индийской авиакомпании SpiceJet, застрял в туалете самолета на протяжении всего полета из-за неисправности двери.
Как пишет The Independent, мужчина пошел в уборную вскоре после того, как самолет поднялся в воздух. Однако вместо того, чтобы с облегчением вернуться на свое место и комфортно провести полет в кресле, он провел последующие 45 минут в кошмарной ловушке.
Обнаружив, что пассажир оказался заперт в уборной, бортпроводники попытались открыть дверь снаружи, но безуспешно. В итоге бедолагу освободили из тесного туалета только после того, как самолет приземлился в аэропорту Бангалора и вмешались технические специалисты.
При этом в течение всего адского рейса экипаж самолета общался с застрявшим в туалете пассажиром с помощью записки, просунутой под дверь.
"Мы сделали все возможное, чтобы открыть дверь, но у нас ничего не вышло. Не паникуйте, мы идем на посадку через несколько минут, поэтому, пожалуйста, закройте крышку унитаза и сядьте на нее. И обезопасьте себя. Как только откроется главная дверь, придет инженер", – говорилось в записке.
В свою очередь авиакомпания SpiceJet выразила сожаление по поводу инцидента и заявила, что пассажиру будет полностью возмещена стоимость авиабилета.
Как сообщал УНИАН, ранее перегревшаяся зарядка для смартфона чуть не устроила пожар в самолете. Владелец гаджета все проспал.
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