Граждане Беларуси будут иметь преференции при въезде в Украину в период временного запрета на посещение страны иностранцами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.
"Хочу подчеркнуть, что граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней дружественной нам стране, будут пользоваться преференциями, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и предоставлять разрешения на въезд" - сказал Кулеба.
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Временный запрет на въезд в Украину иностранцев: что известно
- 26 августа 2020 года Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.
- Одновременно правительство приняло решение о временном запрете въезда в Украину иностранцам с 29 августа до 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.
- Для граждан Беларуси якобы сделли исключение в связи со сложной политической ситуацией в стране.
- Вечером 27 августа стало известно, что Кабмин решил закрыть до 28 сентября границы для иностранцев с 00:00 часов 28 августа.
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Карантин в Украине: что известно
- 27 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.
- С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом городе.
- В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.
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