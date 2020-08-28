26 августа Кабмин принял решение о временном запрете на въезд в Украину иностранцев до 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.

Граждане Беларуси будут иметь преференции при въезде в Украину в период временного запрета на посещение страны иностранцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

"Хочу подчеркнуть, что граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней дружественной нам стране, будут пользоваться преференциями, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и предоставлять разрешения на въезд" - сказал Кулеба.

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Временный запрет на въезд в Украину иностранцев: что известно

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Карантин в Украине: что известно

27 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом городе.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Виталий Саенко