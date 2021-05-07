В столичном парке «Певческое поле» на территории Печерского ландшафтного парка, открыли традиционную выставку тюльпанов.
Как сообщили в пресс-службе КГГА, в этом году высажено более 700 тысяч цветов 30 сортов. Кроме тюльпанов, есть нарциссы, гиацинты, крокусы и мускари.
Читайте такжеВ центре Киева расцвели 100 тысяч нидерландских тюльпанов (видео)
Над созданием композиции работали 15 дизайнеров и 150 работников управлений зеленых насаждений и компании - оператора парка «Певческое поле».
Выставка продлится до 23 мая. Открыта будет ежедневно с 10:00 до 20:00.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Тропики посреди города: как попасть в оранжерею столичного ботсада Фомина (фоторепортаж)
- В Киеве расцвели магнолии: где полюбоваться красотой цветов (фоторепортаж)
- Чернобыль 35 лет спустя: как выглядит зона отчуждения сегодня (фоторепортаж)
- В бельгийском "синем" лесу зацвели волшебные гиацинты (фоторепортаж)
- В Ужгороде открылась выставка писанок (фоторепортаж)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.