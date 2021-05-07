В этом году высажено более 700 тысяч цветов 30 сортов. Кроме тюльпанов, есть нарциссы, гиацинты, крокусы и мускари.

В столичном парке «Певческое поле» на территории Печерского ландшафтного парка, открыли традиционную выставку тюльпанов.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, в этом году высажено более 700 тысяч цветов 30 сортов. Кроме тюльпанов, есть нарциссы, гиацинты, крокусы и мускари.

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Над созданием композиции работали 15 дизайнеров и 150 работников управлений зеленых насаждений и компании - оператора парка «Певческое поле».

Выставка продлится до 23 мая. Открыта будет ежедневно с 10:00 до 20:00.

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Автор: Светлана Закелова