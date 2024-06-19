Сразу в нескольких популярных туристических странах наблюдается всплеск активности тигровых комаров.

На прошлой неделе Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил о быстром росте числа случаев лихорадки денге по всей Европе из-за распространения азиатских тигровых комаров, разносящих это опасное заболевание.

В частности, этих жужжащих гадов уже обнаружили в 13 странах Европы, большинство из которых являются чрезвычайно популярными среди туристов в сезон летних отпусков, когда комары особо активны: Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Мальта, Португалия, Румыния, Словения, Франция и Хорватия.

В связи с этим издание Euronews Travel подготовило туристам полезные советы по поводу того, как защитить себя от укусов опасных тигровых комаров, отправляясь на отдых в Европе.

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Каковы симптомы лихорадки денге

Большинство людей, заразившихся денге, не испытывают симптомов, а если они и проявляются, то это происходит через четыре-десять дней после заражения, и сохраняются от двух до семи дней.

Некоторые из симптомов денге похожи на грипп, например, высокая температура, сильная головная боль, боль в глазах, а также боли в мышцах и суставах. В некоторых случаях последнее настолько серьезно, что болезнь получила прозвище "лихорадка перелома костей". У пяти процентов людей болезнь может развиваться тяжело и потенциально смертельно.

Денге чаще встречается в тропических регионах мира, таких как некоторые части Африки и Азии, Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн, острова Тихого океана и некоторые южные районы Северной Америки.

Как можно защититься от комаров, разносящих лихорадку денге

Туристам советуют предпринимать ряд простых мер индивидуальной защиты, чтобы снизить риск укусов комаров, находясь за границей:

выбор закрытой одежды более светлого цвета, поскольку темные материалы, как правило, привлекают комаров больше;

использование средства от комаров является обязательным;

комары, переносящие вирус денге, чаще кусают днем, но меры предосторожности стоит принимать и ночью;

использование противомоскитной сетки для кровати, а также оконных и дверных сеток;

использование кондиционеров и вентиляторов во время сна, поскольку сильные потоки воздуха могут дезориентировать насекомых и затруднить им приземление;

поскольку комары размножаются в стоячей воде – не стоит давать им такой возможности. Даже такой маленькой вещи, как крышка от бутылки с водой, достаточно, чтобы их личинки развились;

следите за садами или балконами в доме, где вы остановились.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали о самых опасных пресмыкающихся и насекомых, угрожающим туристам в европейских странах.

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