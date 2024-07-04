В пролом году в Европе лихорадка Западного Нила унесла жизни почти семи десятков человек.

Туристов, направляющихся на отдых в Испанию и Италию, призвали быть осторожными из-за выявления в этих странах первых в этом году случаев заражения лихорадкой Западного Нила, которая в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

В частности, этим вирусом, переносимым комарами, заболели один человек Севилье (Испания) и еще один в Модене (Италия). Кроме того, вирус Западного Нила был обнаружен у комаров в итальянской провинции Кьети, сообщает Manchester Evening News.

При этом Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) выпустил предупреждение, в котором говорится, что случаи заражения были локальными, а не привезенными в Европу из тропиков.

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Сообщается, что у каждого пятого человека, заразившегося вирусом Западного Нила, повышается температура, он также вызывает боли, сыпь и рвоту. В тяжелых случаях наблюдаются такие симптомы, как судороги, мышечная слабость и паралич.

По данным ECDC, в прошлом году было зафиксировано 713 местных случаев заражения вирусом Западного Нила в Европе, в том числе 67 смертельных. Вирус обнаружили в девяти странах, при этом он распространился на 22 новых региона, где его раньше не было.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов также предупредили о быстром росте числа случаев лихорадки денге по всей Европе из-за распространения азиатских тигровых комаров, разносящих это опасное заболевание. В частности, под удар попали такие популярные туристические направления, как Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Мальта, Португалия, Румыния, Словения, Франция и Хорватия.

Кроме того, на данный момент врачи обнаружили у комаров в 26 европейских странах вирус Зика, в том числе на испанских Майорке и Менорке. Как и денге, его переносят тигровые комары.

В связи с этим для путешественников подготовили полезные советы по поводу того, как защитить себя от укусов опасных тигровых комаров, отправляясь на отдых в Европе.

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