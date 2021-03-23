Документ имеет целью усовершенствовать визовые процедуры.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, касающийся оформления иностранцам биометрических украинских виз.

Читайте такжеКулеба о возобновлении безвизов: "это будет очень серьезный тест для человечества"Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон «О внесении изменений в закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» относительно предоставления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз» №1328-IX Верховная Рада приняла 4 марта 2021 года.

Украинские визы для иностранцев: что предусматривает закон

Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны предоставлять в установленном Кабинетом министров порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством.

Непредоставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.

Документ ставит целью усовершенствовать визовые процедуры и ввести оформление иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

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Автор: Тамара Отовская