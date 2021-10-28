Правительство предоставило работодателям право требовать вакцинацию как предварительное условие для приема на работу.

Правительство Венгрии ввело дополнительные ограничительные меры из-за ухудшения эпидемической ситуации.

В частности, с ноября в общественном транспорте снова станет обязательным ношение масок, пишут издания Hungary Today и 444.hu.

Компании и предприятия смогут требовать от работников делать прививку от коронавируса, как условие для приема на работу. Планируется, что первую дозу вакцины работники должны будут получить до 15 декабря.

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Обязательную вакцинацию также потребует венгерское государство как работодатель. В муниципалитетах решение о принудительной вакцинации будут принимать мэры. Относительно университетов, которые содержатся фондами, то решение может принять попечительский совет.

Также венгерское правительство введет запрет на посещения учреждений здравоохранения. В социальных учреждениях решение относительно запрета посещения сможет принять руководитель.

Обязательные прививки введут и для медработников. Тех, кто не будет делать прививки, отправят в неоплачиваемый отпуск, а через год могут уволить. В правительстве Венгрии отмечают, что если Конституционный суд страны признает неконституционным обязательную вакцинацию медицинских работников, то правительство не исключает внесения изменений в Конституцию, которые требуют вакцинации для бюджетников.

В правительстве также добавили, что в целом вакцинация в государственном секторе Венгрии выше, чем в обществе в целом, но ниже, чем, например, в вооруженных органах.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года правительство Венгрии решил не закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для массовой вакцинации. Перед этим шесть тысяч доз российской вакцины" прибыло в Венгрию, согласно предварительным договоренностям Будапешта с Москвой.

Отметим, что в Украине записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Александр Топчий