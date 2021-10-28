В частности, с 30 октября в городе будут запрещены все массовые мероприятия, а учреждения культуры приостановят работу.

Во Львове объявили о новых карантинные ограничения из-за введения с 30 октября "красной" зоны епидопасности.

Как сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый, соответствующее решение сегодня приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Согласно ему, начиная с 30 октября, в городе будут запрещены все массовые мероприятия, а учреждения культуры приостанавливают работу.

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Общественный транспорт может перевозить не более 50% пассажиров от общей пассажировместимости. Вакцинация для водителей и контролеров обязательна. Все льготники, кроме участников боевых действий, могут бесплатно пользоваться транспортом с 11:00 до 16:00. При этом Садовый добавил, что если ситуация с коронавирусом не улучшится, то могут быть введены требования для проезда по COVID-сертификатам или ПЦР-тесту.

Заведения общественного питания, а также те, которые продают товары первой необходимости, будут работать только при условии полной вакцинации работников и посетителей.

Посещение торговых центров, рынков, непродовольственных магазинов разрешено только для вакцинированных.

Заведения и предприятия, которые предоставляют сервисные услуги, могут работать только при условии полной вакцинации работников и заполненности помещений не более чем на 50%.

В спортивных заведениях разрешаются только индивидуальные занятия при условии полной вакцинации работников и посетителей.

Карантин в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, во Львовской области с 30 октября вводят "красный" уровень эпидемической опасности. Сейчас регион находится в "оранжевой" зоне. Кроме Львовщины, "красная" зона начнет действовать еще в пяти областях: Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Хмельницкой и Черниговской.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных ограничений в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Киеве с понедельника, 1 ноября. Позже соответствующее решение приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, объявив в столице "красную" зону карантина.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Светлана Макринская