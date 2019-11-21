В Румынии расплодились медведи и нападают на людей

С наступлением зимы случаи нападения медведей на людей должны сократиться. Но к весне румынские власти и защитники окружающей среды должны придумать, как решить проблему.

В Румынии участились случаи нападения бурых медведей на людей. Фермеры жалуются, что в последние годы медведей расплодилось слишком много. Они вытаптывают поля, уничтожают урожай, нападают на скот. Жители некоторых деревень даже боятся покидать свои поселения.

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Жертвами медведей в основном становятся пастухи и рыбаки. За последний год от нападения медведей в Румынии погибло шесть человек, причем трое из них лишь за один месяц, передает Би-би-си. Для сравнения, с 2000-го по 2015 год из-за медведей погибло 11 человек.

В Румынии проживает самая большая популяция бурых медведей в Европе - 6 тыс., и столкновения с людьми происходят все чаще.

Чтобы запастись жиром на зиму, до наступления холодов бурым медведям необходимо до 20 тыс. калорий в день. В поисках пищи они преодолевают большие расстояния, в том числе заходят в деревни и выбегают на автомобильные трассы.

Недавно в румынских новостях широко освещался случай в удаленном поселении Трансильвании, где автомобиль сбил крупного самца медведя. Зверь получил множественные переломы и больше 15 часов провел в агонии, прежде чем власти дали разрешение усыпить его. После этого случая под колесами машин погибли еще два медведя.

"За одну ночь я насчитал в нашем районе 22 медведя", - рассказывает Кароли Пал, житель коммуны Неауа в Трансильвании. "Везде, где я бываю, люди говорят, что медведей расплодилось так много, что стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Люди не могут работать в полях, потому что боятся покидать свои деревни", - жалуется Кароли Пал.

Еще один местный житель, 69-летний пастух Януш Сабо рассказывает, что охранять стадо от медведей становится все сложнее. "В этом году медведи загрызли четырех овец из моего стада. Все пастухи страдают из-за медведей", - говорит Сабо.

Многие считают, что резкое увеличение популяции бурых медведей в Румынии произошло из-за запрета трофейной охоты в 2016 году.

Румынский парламент в сентябре предложил на пять лет вновь разрешить охоту на медведей. Законопроект вызвал огромное возмущение защитников животных.

Более 100 тыс. человек подписали обращение во Всемирный фонд охраны дикой природы с требованием заблокировать это предложение, тем более что бурые медведи включены в список 1200 видов животных и растений, находящихся под охраной Евросоюза.

Неправительственные организации опасаются, что без эффективных мер люди возьмут борьбу с медведями в свои руки, начнут ставить капканы и рассыпать отраву.

С наступлением зимы случаи нападения медведей на людей должны сократиться. Но к весне румынские власти и защитники окружающей среды должны придумать, как решить проблему.