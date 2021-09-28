В этом году МИД запустил специальный сайт для продвижения позитивного имиджа Украины в мире.

Иностранцев от путешествий в Украину наиболее удерживает отсутствие информации и вопросы безопасности.

Об этом сообщила советник министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Мария Липяцька во время нетворкинга для ключевых игроков сферы туризма и представителей власти для обсуждения основных проблем, с которыми сталкивается туристический бизнес в период пандемии COVID-19, организованного проектом Travel РБК-Украина ко Всемирному дню туризма.

"Мы сейчас завершаем масштабное исследование на тему "Восприятие Украины в ЕС", которое мы скоро презентуем. Но первые исследования в разрезе туризма свидетельствуют о том, что более половины респондентов, продемонстрировавших интерес к Украине, хотели бы посетить страну. Но здесь есть две проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Первое – это недостаточная коммуникация. То есть недостаточно туристический материал об Украине промотируется заграницей. Второе – это проблема безопасности. Она была обозначена как одно из основных препятствий для иностранных туристов в Украине. Это и ситуация на востоке Украины, и вопрос с коронавирусом, и вопросы общественной безопасности", – отметила Липяцкая.

В то же время она напомнила, что в этом году МИД запустил сайт Ukraine.ua, основная задача которого – продвижение позитивного имиджа Украины в мире. Напомним, сейчас ресурс доступен уже в шести языковых версиях: английской, немецкой, французской, испанской, арабской и китайской.

Читайте такжеДождь, зеленые парки и водоемы с лебедями. Что туристы из арабских стран ищут в УкраинеПри этом в качестве успешного примера продвижения туристического потенциала Украины за рубежом участники встречи назвали арабский рынок.

Так, по словам начальника отдела проектной и организационной работы Государственного агентства по развитию туризма Ольги Рабийчук, благодаря запуску прямого авиасообщения с Саудовской Аравией и отмене виз для граждан этой страны, этим летом Украину посетили 41,5 тысяча туристов из Саудовской Аравии, что в 10 больше, чем за весь 2019 год. При этом поступления в госбюджет Украины от аравийских туристов в этом сезоне составили 83 миллиона долларов, тогда как стоимость промокампании на рынке СА составила менее 150 тысяч долларов.

В свою очередь председатель правления портала VisitUkraine.Today Антон Тараненко подтвердил, что в этом туристическом сезоне сохраняется пониженное по сравнению с докоронавирусными временами внимание к Украине со стороны туристов из ЕС. Зато чаще всего информацию об отдыхе в Украине на их сайте ищут жители США, арабских стран и стран ближнего зарубежья, как, например, Азербайджан или Грузия.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, из каких стран чаще всего приезжают туристы в украинскую столицу Киев.

Автор: Марина Григоренко