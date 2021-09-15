Туристы из стран Ближнего Востока составляют пятую часть от общего количества туристов, приезжающих в столицу.

За счет туристического сбора с начала года бюджет Киева получил 22 млн грн.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует его пресс-служба.

По его словам, в этом году Киев посетили около 300 тыс. иностранцев.

"Одна семья туристов с Ближнего Востока, которых сейчас много приезжает в Украину, оставляет в Киеве от 300 до 500 долларов в сутки. Это проживание в гостиницах, посещение ресторанов и кафе, концертов. С начала года только от туризма бюджет города получил более 22 млн грн", – отметил Кличко.

Он отметил, что на сегодня туристы из стран Ближнего Востока составляют пятую часть от общего количества туристов, которые приезжают в столицу. Больше всего в Киев едет туристов из США - более 26,5 тыс. человек с начала года, с Израиля – более 22 тыс. и Турции – более 21 тыс. человек.

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По данным мэра, со стран Ближнего Востока в этом году Киев посещают туристы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Турции.

Кличко сообщил, что из Саудовской Аравии с начала года приехали в Киев более 13 тыс. туристов. Он напомнил, что между странами появилось прямое авиасообщение, а в июле прошлого года был введен безвизовый режим. Кроме того, большинство стран Европы остаются для туристов из Аравии закрытыми.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что этим летом Украину посетило более 40 тысяч туристов из арабских стран Персидского залива.

Глава МИД отметил, что в этом году в Украине наблюдается значительное увеличение иностранных туристов из арабских стран Персидского залива - из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта.

Автор: Инна Андалицкая