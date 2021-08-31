Теперь у сайт Украины есть шесть языковых версий.

Министерство иностранных дел запустило китайскую языковую версию официального сайта Украины Ukraine.ua.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайскую: https://ukraine.ua/zh/. На китайском языке в мире говорят более 1,5 миллиарда человек, это один из официальных языков ООН", - отметил глава МИД.

МИД сообщил, что к созданию китайской языковой версии Ukraine.ua присоединились студенты и преподаватели КНУ имени Шевченко, дипломаты Посольства Украины в Китае, а также носители языка.

"Сайт-визитка Ukraine.ua, "общаясь" с аудиторией на ее родном языке, позволяет сформировать первое впечатление об Украине и построить положительные ассоциации с ней", – пояснили там.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кулеба объявил о запуске арабской языковой версии на официальном сайте Украины Ukraine.ua

Ukraine.ua — современный цифровой портал для иностранной аудитории, который создали и развивают Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт. Во время, когда путешествия ограничены, это простой способ виртуально посетить Украину. И не только посетить, но и получить порцию вдохновения и влюбиться в Украину с первого взгляда.

Авторы: Олег Давыгора, Леся Лещенко