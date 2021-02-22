Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко может похвастаться немалой коллекцией орхидей.

На днях мы писали о сезоне цветения азалий в оранжерее в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко НАН Украины. Однако азалии - далеко не единственные здешние "жители", достойный внимания. Местный орхидариум тоже умеет удивлять.

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Как рассказывается на сайте ботсада, это единственная подобная экспозиция в Украине. Общая плошадь орхидариума составляет 123,5 квадратных метров, и там представлены орхидеи из Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Африки и Австралии.

Всего в экспозиции представлено около 80 видов и сортов орхидей. Наибольшим количеством видов представлены орхидеи Dendrobium (15 видов), Oncidium (5 видов), Calogyne (5 видов).

Обычно одновременно в цветущем состоянии находится 15-20 видов орхидей в течение года, однако время массового цветения приходится на октябрь-ноябрь. Впрочем, даже в предыдущие выходные в орхидариуме ботсада Гришка можно было увидеть немало цветущих растений.

Часы работы оранжереи в ботсаду Киева

В зимний период Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко работает на вход с 8:00 до наступления сумерек. Стоимость входного билета - 50 гривень для взрослых, 20 гривень для школьников и бесплатно для дошкольников, пенсионеров и льготных категорий граждан. Также можно купить месячный абонемент за 500 гривень, который предоставляет право безлимитного посещения ботсада одним взрослым вместе с одним ребенком в возрасте до 7 лет.

Оранжерея на территории ботсада открыта для посещения только в среду-пятницу с 10:00 до 15:00 и в субботу-воскресенье с 11:00 до 16:00. Стоимость входного билета - 20 гривень для всех категорий посетителей.

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Автор: Марина Григоренко