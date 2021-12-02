Заведениям зимнего отдыха рекомендуют "присваивать" посетителям уникальные отметки для идентификации проверенных документов.

На украинских горнолыжных курортах смогут отдыхать только граждане, имеющие необходимые COVID-документы, в частности сертификаты о вакцинации, негативные тесты или справки о выздоровлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил во время брифинга.

"Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин утвердил постановление №21, с которым можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения. Как мы и анонсировали, все больше существование карантинных ограничений чувствуют только люди, которые еще не привились вакциной против COVID-19. Потому и на горнолыжных курортах предоставлять услуги разрешается только тем людям, у которых проверили наличие так называемых COVID-документов", - сказал министр.

По его словам, у совершеннолетних посетителей и клиентов заведений зимнего отдыха должны быть документы, подтверждающие вакцинацию против COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления.

Читайте такжеФранция ужесточила правила въезда из-за нового штамма коронавируса"Проведя консультации с профильными ассоциациями, проверку COVID-документов рекомендуем проводить во время поселения в гостиницу или при приобретении абонемента на горнолыжное катание. Посетителям курорта рекомендуется присваивать уникальную отметку, например, наклейку, которая позволила бы идентифицировать то, что документы у человека уже проверялись. Также отметка должна свидетельствовать о том, кто именно ее выдал - какой субъект хозяйствования. Это необходимо во избежание повторных проверок документов и чтобы дать возможность пользоваться смежными услугами (услугами подвесных канатных дорог, уличными ярмарками и другими услугами)", - пояснил Ляшко.

В то же время он подчеркнул, что отдыхающие должны постоянно носить с собой COVID-документы. Документы следует предъявлять по требованию представителей заведений и во время выборочных проверок органами контроля.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 34 до 170 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, с начала вакцинальной кампании от COVID-19 в Украине привиты более 13,5 млн человек, из них полностью иммунизированы – более 11,4 млн.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава З 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко