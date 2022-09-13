Лучшим городом для мультимиллионеров и центимиллионеров в 2022 году стал американский Нью-Йорк.

Компания Henley & Partners выпустила рейтинг городов с самым большим количеством состоятельных людей.

В основу рейтинга легли данные компании New World Wealth, которая отслеживает тенденции международной миграции частного капитала.

Отмечается, что топ-10 богатейших городов определялись по количеству проживающих в них хайнетов (HNWI – людей, чье состояние превышает 1 млн долл.). Также рейтинг дает представление о числе проживающих в этих городах мультимиллионеров (состояние от 10 млн долл.) и центимиллионеров (состояние от 100 млн долл.).

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Первые пять мест рейтинга заняли Нью-Йорк, Токио, Сан-Франциско, Лондон и Сингапур. При этом порядок городов с наибольшим количеством центимиллионеров несколько отличается – за Нью-Йорком, где проживает 737 обладателей состояния от 100 млн долл., следует Сан-Франциско (623), затем Лондон (406), Сингапур (336) и Токио (263).

В Топ-20 богатейших городов мира также вошли: Сидней, Гонконг, Франкфурт, Торонто, Цюрих, Сеул, Мельбурн, Даллас и Форт-Уэрт, Женева и Париж.

При этом, по мнению экспертов компании New World Wealth, масса состоятельных жителей Дубая, Мумбая и Шеньчженя так быстро растет, что к 2030 году эти города также войдут в Топ-20 богатейших городов планеты.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы самые дорогие города для жизни в 2022 году. Украинская столица Киев занял 407 место из 510.