Клиенты должны быть проинформированы о том, что цены в этих зонах будут повышены, прежде чем они сделают заказ.

По прогнозам синоптиков, предстоящее лето рискуют быть не менее жарким, чем предыдущее. И в некоторых популярных туристических странах решили не упускать возможности на этом немного заработать.

Власти испанской автономии Андалусия постановили, что рестораны имеют законное право взимать дополнительную плату за столики на солнце или в тени, пишет издание The Olive Press.

Однако есть одно важное правило, которое необходимо соблюдать при этом – клиенты должны быть проинформированы о том, что цены в этих зонах будут повышены, прежде чем они сделают заказ. Это можно сделать через меню, прайс-лист или любую другую форму рекламы – устного уведомления посетителя будет недостаточно.

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При этом уточняется, что отдельной платы за столик с определенным видом или местоположением в меню не будет, однако ресторанам будет разрешено взимать дополнительную плату за каждое блюдо, поданное в тех или иных зонах, если это четко будет указано в прейскуранте.

Как сообщал УНИАН, ранее власти города Севилья, являющегося столицей Андалусия, заявили о планах ограничить вход туристов на центральную площадь города Plaza de Espana. Жители города и провинции по-прежнему смогут заходить туда без ограничений, а вот туристы смогут попасть на главную площадь города только за отдельную плату.

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