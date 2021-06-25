Коридор расположен в терминале D.

Международный аэропорт "Борисполь" в партнерстве с компанией Visa открыли новый коридор Fast Track для ускоренного обслуживания пассажиров в терминале D.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что коридор оснащен элементами современной визуальной навигации и автоматизированной системой валидации, разработанными с учетом особенностей передвижения пассажиров в аэропорту и сценариев их прохождения через пункты контроля.

Преимуществами же Fast Track является значительное сокращение времени на прохождение всех обязательных процедур перед вылетом и после прилета: регистрация, оформление багажа и прохождение контроля авиабезопасности будет происходить значительно быстрее.

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Кроме того, дети в возрасте до 12 лет в сопровождении родителей могут воспользоваться коридором Fast Track без дополнительной оплаты.

Также пресс-служба сообщила, что держатели премиальных карт Visa Signature, Visa Infinite и Visa Platinum Business могут воспользоваться коридором Fast Track бесплатно.

Работа аэропорта "Борисполь" в сезон отпусков

С 23 июня 2021 года аэропорт "Борисполь" открыл все пять входов/выходов в терминал D для обслуживания возросшего количества пассажиров в сезон отпусков и летних путешествий.

В тоже время "Укравтодор" ограничил движение по дороге от Киева в направлении "Борисполя" с 23 июня по 20 августа - в самый разгар сезона отпусков. А потому пассажирам настоятельно рекомендуют выезжать в аэропорт заранее.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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Автор: Павел Степанец