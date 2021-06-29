Вводимый запрет на посещение общественных мест не затронет детей до 16 лет, а также лиц, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.

В столице Объединенных арабских эмиратов Абу-Даби с 20 августа посещать практически все общественные места смогут только те, кто привился от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба властей эмирата, ссылаясь на решение Комитета по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям Абу-Даби.

Это решение распространяется на торговые центры, рестораны, кафе, тренажерные залы, места отдыха, спортивные центры, оздоровительные клубы, курорты, музеи и культурные центры, тематические парки, университеты и институты, школы и детские сады.

Кроме того, без вакцинации нельзя будет посещать магазины, расположенные вне торговых центров, за исключением тех, которые продают товары первой необходимости, такие как супермаркеты и аптеки.

Читайте такжеОтель в Дубае попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый высокий панорамный бассейнВласти отдельно отмечают, что вводимый запрет на посещение общественных мест не затронет детей до 16 лет, а также лиц, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.

Коронавирус в ОАЭ

В ОАЭ, по данным The New York Times, самый высокий уровень вакцинации в мире. Здесь на 100 человек уже было доставлено 154 дозы вакцин от COVID-19. Власти ОАЭ не предоставляют официальную статистику по количеству вакцинированных граждан, но, по оценкам Reuters, полностью привиты уже около 77% населения страны, передает kommersant.

Тем не менее власти вынуждены вводить столь жесткие ограничения на фоне распространения индийского штамма коронавируса. Среднесуточный прирост больных в стране сейчас составляет около 2,1 тыс. человек, и этот показатель постепенно растет весь последний месяц.

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Автор: Ирина Погорелая