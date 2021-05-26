Эти пассажиры не будут платить за проезд в поездах.

Акционерная компания «Укрзализныця» поможет эвакуировать более ста украинцев, прибывших в аэропорт «Борисполь» из сектора Газа рейсом из Каира, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, пассажиры этого рейса будут доставлены двумя поездами Kyiv Boryspil Express до Центрального железнодорожного вокзала, где для них созданы комфортные условия для отдыха и ожидания.

Дальше эвакуированных украинцев «Укрзализныця» доставит в места их назначения по всей территории Украины.

Отмечается, что эти пассажиры не будут платить за проезд в поездах.

«Для возмещения стоимости проездных документов «Укрзализныця» получит компенсацию из резервного фонда госбюджета», - сказано в сообщении.

Ранее в мае в Министерстве иностранных дел заявили, что количество украинцев, желающих покинуть сектор Газа, возросло до около 140 человек.

Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

20 мая исламистская группировка ХАМАС сообщила, что согласна на прекращение огня с Израилем с завтрашнего дня.

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Автор: Павел Степанец