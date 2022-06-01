С сегодняшнего дня при въезде в Италию путешественникам больше не нужно предъявлять ни доказательства полной вакцинации, ни отрицательный тест на COVID-19 для невакцинированных.

Италия с 1 июня 2022 года присоединилась к ряду европейских стран, которые решили отменить все ограничения для въезжающих в страну путешественников, введенные из-за распространения коронавируса.

Как пишет The Independent, с сегодняшнего дня путешественникам больше не нужно предъявлять ни доказательства полной вакцинации, ни отрицательный тест на COVID-19 для невакцинированных.

При этом это необходимость заполнения туристами специальной регистрационной формы была отменена еще 1 мая.

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 июня в Германии также отменяють часть COVID-ограничений на въезд.

В частности, в Германии до конца августа 2022 года приостановят действие так называемого правила 3G для въезжающих туристов, подразумевающее обязательное наличие сертификата вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного результата COVID-теста.

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