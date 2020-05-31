Завтра в Украине начинается железнодорожное пассажирское сообщение

Первый поезд Интерсити, который откроет далекое внутреннее пассажирское сообщение, отправится в понедельник в 6:12 по направлению Киев-Константиновка.

Завтра, 1 июня, начинается железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця» со ссылкой на и.о. председателя правления Ивана Юрика.

«Первый поезд Интерсити, который откроет дальнее внутреннее пассажирское сообщение, отправится в понедельник в 6:12 утра по направлению Киев-Константиновка», - говорится в сообщении.

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Всего с понедельника возобновят движение 7 пар Интерсити.

Как сообщал УНИАН, 30 мая «Укрзализныця» начала продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования в западные области, которые начнут курсировать с 4 июня.

Согласно постановлению Кабинета министров №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагоны в ночных поездах.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Всего с 1 июня запланировано запустить 42 поезда, из которых 10 - Интерсити +, и 32 - дальнего следования.

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