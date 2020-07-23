Пассажиры смогут купить не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке.

"Укрзализныця" возобновила услугу питания в скоростных поездах. В частности, начата реализация кондитерских изделий, воды и других холодных напитков в поездах дальнего следования.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в четверг.

Так, во время поездки скоростными поездами "Интерсити+" и "Интерсити" пассажиры могут купить не только питьевую воду, холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке, готовые блюда, которые предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют нагрева.

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При этом УЗ отмечает, что пассажиры должны соблюдать безопасную дистанцию – в вагоне-буфете могут пребывать не более двух людей. Разносная торговля с мобильного тележки представителями кейтеринговой компании и доставка заказа из вагона-буфета на место пока не осуществляются.

Реализация продуктов питания в скоростных поездах осуществляется на основании агентского договора с ООО "Вог Кафе".

Эта опция стала возможной благодаря постановлению Министерства здравоохранения №39 от 3 июля 2020 года "О внесении изменений во Временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при организации ж/д перевозок в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID- 19)".

Как сообщал ранее УНИАН, Укрзализныця изучает возможность обновления пассажирского подвижного состава с привлечением иностранных производителей, в частности швейцарских компаний.

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