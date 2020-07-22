УЗ обсудил со швейцарскими производителями обновление пассажирских вагонов

Сейчас обсуждена возможность привлечения электропоездов и дизель-поездов и их технические характеристики.

"Укрзализныця" изучает возможность обновления пассажирского подвижного состава с привлечением иностранных производителей, в частности швейцарских компаний.

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Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Иван Юрик во время встречи с представителями бизнеса и производителей подвижного состава Швейцарской Конфедерации.

В частности, с представителями компании Stadler обсуждена возможность привлечения электропоездов и дизель-поездов и их технические характеристики.

"Поезда этого производителя уже положительно зарекомендовали себя на широкой колее. В частности, поезда производства этой компании успешно используются белорусской железной дорогой для организации городской электрички и региональных перевозок. Мы заинтересованы в сотрудничестве со Stadler, но пригородные перевозки являются для "Укрзализныци" сверхубыточными. Поэтому мы стараемся прийти к европейской модели приобретения подвижного состава и предлагаем органам государственной власти рассмотреть их финансирование за счет бюджетных средств", - подчеркнул Иван Юрик.

По его словам, поезда производства Stadler также могут быть задействованы для реализации проекта Kyiv City Express - городской электрички Киева.

"Важным элементом в реализации программы обновления подвижного состава проекта Kyiv City Express должно стать участие в ее финансировании местной власти города Киева и государственного бюджета, поскольку эта услуга предоставляется населению государством. Сейчас мы ведем переговоры со всеми причастными органами государственной власти, чтобы как можно быстрее запустить этот проект", - резюмировал глава "Укрзализныци".

Во встрече со швейцарской стороны приняли участие представители Посольства Швейцарии в Украине, Швейцарского Федерального Института технологий, руководители Optima Nexus, Stadler Rail, Axpo.

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