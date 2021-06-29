Попасть из Киева в Тернополь можно будет за 6 часов.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) со 2 июля запускает фирменный скоростной поезд «Интерсити» (№747/748) сообщением Киев - Тернополь.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что с Киева поезд будет курсировать со 2 июля, с Тернополя - с 3 июля.

Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03.

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Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.

Согласно сообщению, предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа.

Планы «Укрзализныци» на лето 2021

«Укрзализныця» в июне назначила 11 дополнительных поездов к морю - в Одессу, Бердянск и Геническ.

С 1 июля и на летний период «Укрзализныця» продлевает маршруты поездов №43/44 Ивано-Франковск - Киев и №118/117 Черновцы - Киев до Чернигова.

С 1 июня «Укрзализныця» в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом возобновила международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии.

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Автор: Павел Степанец