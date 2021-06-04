В частности, поезда будут курсировать до Одессы, Бердянска и Геническа.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) назначила на июнь 11 дополнительных поездов к морю, в частности до Одессы, Бердянска и Геническа, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что с 3 июня через день по нечетным числам начали курсировать поезда №269/270 Лисичанск - Одесса, №204/190 Кривой Рог, Днепр - Геническ (обратно из Геническа этот поезд будет курсировать с 6 июня).

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С сегодняшнего дня, 4 июня, начал курсировать поезд №282/281 Хмельницкий - Геническ.

С 5 июня отправятся в путь поезда №280/279 Жмеринка - Геническ, №231/232 Ивано-Франковск - Геническ (по нечетным числам).

В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам.

С 10 июня жители Днепра и Кривого Рога смогут добраться до Бердянска с помощью поезда №472/471 Днепр - Бердянск, который будет курсировать по четным числам, обратно - по нечетным.

Поезд №552/551 Кривой Рог - Бердянск будет курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.

С 11 июня жители Харькова смогут добраться до Бердянска поездом №261/262 Харьков - Бердянск.

Также с 11 июня из Львова отправится поезд №86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка до Бердянска.

Кроме того, для жителей Чернигова и Сум «Укрзализныця» запускает поезда №213/214 Сумы - Одесса и №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса.

Поезд №213/214 будет курсировать по нечетным числам начиная с 15 июня.

Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам.

Маршруты на летний период

«Укрзализныця» с 1 июля и на летний период продлевает маршруты поездов №43/44 Ивано-Франковск - Киев и №118/117 Черновцы - Киев до Чернигова.

С 1 июня «Укрзализныця» в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом возобновила международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии.

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Автор: Павел Степанец