Указанные поезда объединят такие важные туристические центры как Чернигов, Каменец-Подольский, Черновцы, Львов и Ивано-Франковск.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) приняла решение с 1 июля 2021 года и на летний период продлить маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск - Киев и №118/117 Черновцы - Киев до Чернигова.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«С 1 июля этого года «Укрзализныця» продлевает до Чернигова маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск - Киев и №118/117 Черновцы - Киев. Поезда будут курсировать с остановкой на станции Нежин. Маршруты продлены на период массовых летних перевозок, а билеты можно приобрести уже сейчас», - сказано в сообщении.

Поезд Ивано-Франковск - Киев - Чернигов будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55 и прибывать в Чернигов в 12:43. В обратном направлении отправление в 14:40 и прибытие в Ивано-Франковск в 5:43.

Поезд будет курсировать через день.

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Поезд Черновцы - Киев - Чернигов из Черновцов будет отправляться в 19:46 и прибывать в Чернигов в 12:06. В обратном направлении отправление в 16:09 и прибытие в Черновцы в 7:57.

Он будет курсировать в определенные дни недели (УЗ не уточнила, в какие именно).

Отмечается, что указанные поезда объединят такие важные туристические центры, как Чернигов, Каменец-Подольский, Черновцы, Львов и Ивано-Франковск.

Новые железнодорожные маршруты на лето 2021

1 июня «Укрзализныця» в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом возобновила международное сообщение при содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии.

С 3 июня «Укрзализныця» запускает поезд Лисичанск - Одесса.

Также в июне УЗ запускает два новых поезда к морю в Геническ (Херсонская область) из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.

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Автор: Павел Степанец