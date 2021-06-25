В основном дополнительный железнодорожный транспорт будет курсировать из Киева.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) назначила дополнительные поезда на длинные выходные ко Дню Конституции Украины, который приходится на понедельник, 28 июня.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В компании отметили, что поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится из Киева 26 июня в 6:36, а из Ковеля - в этот же день в 11:27.

Поезд № 207/208 Ужгород - Киев отправится из Ужгорода 26 июня в 18:00. Обратно из столицы можно будет добраться поездом № 239/240 Киев - Ужгород. Из Киева он будет отправляться 27 июня в 19:58.

Поезд № 235/236 Киев - Ужгород отправится из Киева 25 и 27 июня в 20:28, а из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:15.

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Поезд № 249/250 Киев – Черновцы будет отправляться из Киева 25 и 29 июня в 15:09. А из Черновцов (через Ивано-Франковск) - 24 и 28 июня в 19:15.

Поезд № 767/768 Киев - Херсон будет выезжать из Киева 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15. Обратно из Херсона - 27 и 28 июня в 5:26.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса отправится из Киева 28 июня в 8:11. И обратно в тот же день отправится в 10:51. На следующий день, 29 июня, в Одессу также назначен дополнительный поезд № 203/204 Киев - Одесса.

Поезд № 222/221 Одесса - Киев будет отправляться из Одессы 25 июня в 1:53. Из Киева он отправится 29 июня в 9:50.

Поезд № 124/123 Киев - Константиновка будет отправляться из столицы 25 и 27 июня в 21:20, а обратно из Константиновки - 26 и 28 июня в 17:40.

Как сообщал УНИАН «Укрзализныця» назначила 21 дополнительный поезд на ближайшие полторы недели, на которые выпадают выходные дни по случаю Троицы и Дня Конституции.

«Укрзализныця» на июнь назначила 11 дополнительных поездов к морю - в Одессу, Бердянск и Геническ.

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Автор: Анна Бредихина