На 25-ю годовщину Конституции украинцы традиционно получат дополнительный выходной день.

Конституция Украины является Основным законом нашего государства. Не удивительно, что существует праздник, посвященный ей – День Конституции.

День Конституции 2021 – дата

Празднование Дня Конституции Украины каждый год проходит в одну и ту же дату – 28 июня. Она выбрана не случайно, ведь именно в этот день ровно 25 лет назад, в 1996 году, Украина получила свой Основной закон.

День Конституции является официальным выходным в Украине. В текущем году праздник приходится на понедельник, поэтому в конце этого месяца украинцы получат длительный уик-энд: 26, 27 и 28 июня.

Интересные факты о Конституции Украины

Процесс подготовки Конституции Украины длился шесть лет, начиная с 1990 года. В ночь на 28 июня 1996 года, после почти суток непрерывной работы, Основной закон наконец-то был принят Верховной Радой.

Читайте такжеТроица в 2021 году: дата, традиции и приметы, что нельзя делать в праздникВсего в течение шести лет было предложено 15 проектов Конституции Украины. Острейшие дискуссии шли вокруг вопросов распределения полномочий между ветвями власти, государственной символики, частной собственности, статуса Крыма и русского языка.

"Есть Конституция!", – такими были первые слова тогдашнего главы Верховной Рады Александра Мороза после принятия Основного закона. Произошло это голосами 315 народных депутатов.

Президент Украины Леонид Кучма не присутствовал на заседании парламента, но прибыл в сессионный зал за несколько минут до окончательного принятия.

Президент приносит присягу на верность украинскому народу, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие.

Конституция Украины существует в миниатюрной версии – в 2011 году появилась книга размером 2х3 см. В ней всего 160 страниц, а каждая буква не больше 1 мм. Весит эта мини-Конституция лишь 15 г. Она была создана примерно за два месяца усилиями художника-графика Игоря Степанова.

Есть также и электронная Конституция Украины для детей в виде комиксов. Ее авторами являются братья Капрановы, а художником – Александр Костенко.

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Автор: Алина Вишневская