Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) с 4 июня 2021 года добавляет новые остановки поезда №807/808 Ивано-Франковск - Киверцы ("Прикарпатский экспресс"), который начал курсировать с 29 мая.
В частности они предусмотрены на станциях Рожнятов, Болехов и Каменка-Бугская, сообщила пресс-служба компании.
Также сообщается, что с 4 июня поезд будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20 и прибывать в 17:48 на станцию Стрый.
"Здесь предусмотрена пересадка на региональный поезд №829/830 Львов - Ужгород, который будет отправляться со станции Стрый в 17:58 и прибывать на станцию Ужгород в 22:22. Обратно поезд №829/830 будет останавливаться на станции Стрый в 9:48, а пересадку в Ивано-Франковск придется немного подождать - до 11:02", - сказано в сообщении.
На конечную станцию в Ивано-Франковск поезд будет прибывать в 13:38.
Новые железнодорожные маршруты в Украине
- В мое возобновил движение скоростной поезд Интерсити+ ("Бойкивский экспресс") №745/746 Киев - Славское (Львовская область), который зимой курсировал под названием "Лыжный экспрес".
- 14 мая "Укрзализныця" запустила новый ежедневный поезд №188П / №188Ш Ковель – Николаев.
- С 3 июня "Укрзализныця" запускает поезд №269/270 Лисичанск - Одесса, который откроет возможность для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и целой агломерации восточных городов добраться до моря.
- С 11 июня компания запускает ежедневный поезд №86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка - Бердянск.
- Также УЗ на летний период открывает новое железнодорожное сообщение Чернигова и Сум с Одессой.
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