Также УЗ с 4 июня организовывает удобную стыковку этого поезда с поездом Львов - Ужгород.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) с 4 июня 2021 года добавляет новые остановки поезда №807/808 Ивано-Франковск - Киверцы ("Прикарпатский экспресс"), который начал курсировать с 29 мая.

В частности они предусмотрены на станциях Рожнятов, Болехов и Каменка-Бугская, сообщила пресс-служба компании.

Также сообщается, что с 4 июня поезд будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20 и прибывать в 17:48 на станцию Стрый.

"Здесь предусмотрена пересадка на региональный поезд №829/830 Львов - Ужгород, который будет отправляться со станции Стрый в 17:58 и прибывать на станцию Ужгород в 22:22. Обратно поезд №829/830 будет останавливаться на станции Стрый в 9:48, а пересадку в Ивано-Франковск придется немного подождать - до 11:02", - сказано в сообщении.

На конечную станцию в Ивано-Франковск поезд будет прибывать в 13:38.

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Авторы: Марина Григоренко, Павел Степанец