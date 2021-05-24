В частности, поезд будет курсировать через Львов и Луцк.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 29 мая запускает трехвагонный дизельный поезд №807/808 Ивано-Франковск - Киверцы («Прикарпатский экспресс»), сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что он соединит туристические регионы страны.

«Этот поезд соединит сразу три туристических региона на западе Украины, предоставляя возможность гражданам и гостям страны посетить, в частности, Моршин, который был почти лишен удобного железнодорожного сообщения», - сказано в сообщении.

Поезд будет курсировать с Ивано-Франковска с 29 мая ежедневно, кроме среды, и будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк.

«Поезд будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20, прибывать в Луцк в 23:30 (в 23:50 - в Киверцы)», - сообщила пресс-служба.

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В обратном направлении «Прикарпатский экспресс» будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга.

«Отправление из Киверцов в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38», - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что каждый четверг поезд будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск (отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13.38) через города Стрый, Моршин, Долина и Калуш, а со 2 июня по средам поезд будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверцов в 5:14, прибытие во Львов в 9:51).

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Автор: Павел Степанец