Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 29 мая запускает трехвагонный дизельный поезд №807/808 Ивано-Франковск - Киверцы («Прикарпатский экспресс»), сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что он соединит туристические регионы страны.
«Этот поезд соединит сразу три туристических региона на западе Украины, предоставляя возможность гражданам и гостям страны посетить, в частности, Моршин, который был почти лишен удобного железнодорожного сообщения», - сказано в сообщении.
Поезд будет курсировать с Ивано-Франковска с 29 мая ежедневно, кроме среды, и будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк.
«Поезд будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20, прибывать в Луцк в 23:30 (в 23:50 - в Киверцы)», - сообщила пресс-служба.
Читайте такжеСовет ЕС утвердил открытие границы для вакцинированных туристов из "третьих стран"
В обратном направлении «Прикарпатский экспресс» будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга.
«Отправление из Киверцов в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38», - сказано в сообщении.
Пресс-служба подчеркнула, что каждый четверг поезд будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск (отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13.38) через города Стрый, Моршин, Долина и Калуш, а со 2 июня по средам поезд будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверцов в 5:14, прибытие во Львов в 9:51).
Новые железнодорожные маршруты в Украине
- «Укрзализныця» с 3 июня запускает поезд №269/270 Лисичанск - Одесса, который откроет возможность для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и целой агломерации восточных городов добраться до моря.
- С 11 июня компания запускает ежедневный поезд №86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка - Бердянск.
- УЗ на летний период открывает новое железнодорожное сообщение Чернигова и Сум с Одессой.
- 14 мая «Укрзализныця» запустила новый ежедневный поезд №188П / №188Ш Ковель – Николаев.
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.