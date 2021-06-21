В рамках инициативы супруги президента Украины Елены Зеленской в иностранных музеях уже запустили 20 украиноязычных аудиогидов.

В Археологическом музее Анталии и в музее Святого Николая в Демре, провинция Анталия, заработали украиноязычные аудиогиды.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, запуск аудиогидов состоялся в рамках инициативы супруги президента Украины Елены Зеленской.

«Символично, что летний запуск аудиогидов открыла Турция. Страна, которую украинцы выбрали как одно из самых популярных направлений для отдыха. В рамках нашего проекта у нас уже 20 украиноязычных аудиогидов, из которых семь - в Турции. Это прекрасно», - отметила Зеленская.

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Археологический музей в Анталии открылся в 1922 году и является вторым по величине музеем Турции. Он имеет открытую галерею, 13 выставочных залов, в которых насчитывается около 5 тысяч художественных произведений и 15 тысяч артефактов, охватывающих период от доисторической эпохи до Османского государства.

Город Демре, в котором расположен музей Святого Николая, был вторым религиозным центром Анатолии в V веке нашей эры. Благодаря епископу Николаю город получил славу за пределами региона и стал важным центром христианства.

Ежегодно в Турции отдыхают около 1,5 млн украинцев.

Украиноязычные аудиогиды в мире

Внедрение украиноязычных аудиогидов - одно из направлений культурной дипломатии. В ближайшее время ожидается запуск аудиогидов в Австрии и в Узбекистане.

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Автор: Виктория Токарева