Это уже пятнадцатый аудиогид на украинском языке, организованный в рамках инициативы супруги президента Украины Елены Зеленской.

В Королевстве Дания заработал украиноязычный аудиогид в Музее национальной истории в замке Фредериксборг, построенном в ХVII веке.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в рамках проекта жены главы государства Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов состоялся запуск пятнадцатого аудиогида.

«Дипломатические отношения между Украиной и Королевством Дания приближаются к 30-летнему юбилею. В течение этого периода наши страны реализовали много проектов в культурной, гуманитарной и экологической сферах. Всего неделю назад начал свою деятельность Украинско-датский молодежный дом в Киеве, а уже сегодня мы запустили украиноязычный аудиогид в замке Фредериксборг, известном как Музей национальной истории Дании», - отметила Зеленская во время видеконференции по случаю запуска нового аудиогида.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что «запуск украиноязычного аудиогида является прекрасным проявлением культурной дипломатии, которая открывает Украину миру и, наоборот, мир - Украине».

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В ОП напомнили, что замок-дворец Фредериксборг был построен в первых десятилетиях XVII в. как резиденция короля Кристиана IV и является крупнейшим замком эпохи Возрождения в Скандинавии. С 1671 до 1840 гг. в церкви дворца происходили церемонии восшествия на престол новых монархов Дании и Норвегии. С 1878 года замок превратился в Музей национальной истории, основу которого составляли произведения искусства, собранные королевской семьей.

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Автор: Виталий Саенко