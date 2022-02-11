На велосипеде турист проехал почти 5 тысяч километров.

Турист из Хмельницкой области проехал через семь стран на велосипеде с флагом Украины. 32-летний Юрий Петрань отправился в путешествие по Европе в ноябре 2021 года, сейчас он уже вернулся домой.

Об этом сообщает ТСН.

Петрань проехал на велосипеде через семь стран. Осенью прошлого года он нагрузил двухколесный палаткой, едой и вещами, и отправился в путешествие. Недавно он вернулся в Украину. Он прилетел в "Борисполь" из Бергамо, что в Италии.

Турист признался, что немного привык от друзей. В странствии он был один. Петрань планировал доехать только до Словении, он ехал без вакцинации и без тестов. Однако затем он "вошел в кураж" и решил доехать до океана.

На велосипеде турист проехал почти 5 тысяч километров. За три месяца он потратил минимум денег - 1200 евро. Иногда он тратил деньги на хостелы, когда спать под открытым небом было очень холодно, также он покупал еду и даже платил штрафы.

На этом Петрань останавливаться не спешит. Он уже планирует новые путешествия, однако хочет немного побыть с родными, а уже потом хочет поехать на велосипеде в экзотические страны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинский авиаперевозчик дал полезные советы туристам. Он рассказал, что можно взять в ручную кладь.

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