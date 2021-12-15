Вскоре с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира.

Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге относительно ситуации с распространением COVID-19 в Украине.

"Вскоре с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, которая способна охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не станут требовать дополнительные COVID-документы для пересечения границы. Для вакцинированных украинцев это означает одно - свободные и удобные путешествия в большее количество стран мира, без ПЦР-тестов и самоизоляции, если это позволяет эпидемическая ситуация", - сказала она.

Карчевич напомнила, что на сегодня такой доступ для украинцев открыт в 52 страны мира, которые признают наши COVID-сертификаты в приложении "Дия".

Читайте такжеВ какие страны Европы пускают туристов из Украины: обновленная информацияКак сообщал УНИАН, ранее в Минздраве рассказали, как вакцинироваться, если вы купили поддельный COVID-сертификат.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 14 декабря, зафиксировали 8 109 новых случаев коронавирусного заболевания, из них 707 у детей и 182 у медработников. От осложнений умерли 356 человек. 26 307 - выздоровели.

Кроме того, за сутки 142 921 украинца вакцинировали против COVID-19. Всего проведено 26 861 757 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко