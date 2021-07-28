Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе 5 лет, после чего уничтожаться.

Украина с 1 января 2022 года вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз.

"Сегодня Кабинет министров Украины принял постановление о введении сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства, которые будут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины за оформлением виз для въезда в Украину", - говорится в сообщении МИД Украины.

В частности, с 1 января 2022 года при подаче визового ходатайства уполномоченные органы будут осуществлять обязательную фиксацию биометрических данных визовых заявителей (фотографирование лица и сканирования отпечатков пальцев обеих рук). Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе 5 лет, после чего уничтожаться.

Как отметили в МИД, до сих пор оформление украинских виз оставалось единственным звеном процессов идентификации иностранцев и лиц без гражданства, которое не предусматривало использование биометрических данных (они фиксировались во время пограничного контроля, оформления вида на жительство и т.п.).

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Так, введение фиксации биометрических данных визовых заявителей устранит этот пробел и позволит упростить процедуру идентификации/верификации иностранцев и лиц без гражданства во время или после их въезда на территорию Украины; усовершенствовать осуществление компетентными органами Украины контроля за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства; улучшить координацию уполномоченных органов Украины при реализации государственной миграционной политики и усилить борьбу с использованием поддельных документов.

При этом требование не будет применяться к некоторым категориям заявителей или применяться в ограниченном объеме (дети до 12 лет, лица с дипломатическими или служебными паспортами, лица с физическими недостатками, которые делают невозможным представление биометрических данных и т.д.).

Напомним, 4 марта 2021 года парламент принял закон касательно представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз. Непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.

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Автор: Виталий Саенко