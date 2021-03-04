Власти считают, что это должно упростить идентификацию иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.

Верховная Рада Украины ввела необходимость для иностранцев и лиц без гражданства предоставлять биометрические данные при оформлении украинских виз.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3630 в первом чтении и в целом проголосовали 320 народных депутатов.

Законом предусмотрено, что иностранцы и лица без гражданства при оформлении визы обязаны подать свои биометрические данные, если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Украины.

Читайте такжеИностранцев обяжут сдавать биометрические данные для оформления украинской визыПравила оформления иностранцам и лицам без гражданства визы, в частности предоставления своих биометрических данных во время оформления и перечень документов, необходимых для ее получения, устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Как указано в пояснительной записке, принятие закона позволит упростить процедуру идентификации личности иностранцев и лиц без гражданства во время или после их въезда на территорию Украины, усовершенствовать осуществление государственными органами контроля над миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства, улучшить координацию уполномоченных органов при реализации государственной миграционной политики, а также усилить борьбу против использования поддельных документов в Украине.

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Автор: Надя Пришляк