В Херсонской области сумма турсбора сократилась на 95%

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину сумма туристического сбора за 2022 год составила 178,9 млн грн, что на 24% меньше, чем в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма, до войны общая сумма турсбора была 235,4 млн грн.

На данный момент падение зафиксировано в 14 регионах Украины. В основном это области, которые находились или находятся в зоне боевых действий и временно оккупированы.

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Так, в Херсонской области сумма турсбора сократилась на 95%, в Николаевской области — на 90%, в Донецкой области — на 83%, в Луганской области — на 80%.

Спад произошел в Одесской (80%), Запорожской (78%), Харьковской (61%), Сумской (58%), Черниговской (53%), Киевской (43%) и Житомирской (24%) областях и городе Киев (54%). В Днепропетровской и Ровенской областях зафиксирован спад на 15%.

Из-за внутренней миграции украинцев с оккупированных и прифронтовых территорий в более безопасных регионах зафиксирован рост туристического сбора.

Так, лидером по сумме туристического сбора в 2022 году стала Львовщина — 41,4 млн грн, что на 79% больше, чем в 2021 году. Закарпатье — 19,4 млн грн, Ивано-Франковская — 17,9 млн грн и Черкасщина 12,5 млн грн.

Столица, пополнила свой бюджет на 31,4 млн. Однако, по сравнению с 2021 годом, эта сумма меньше более чем вдвое.

Туризм во время войны в Украине

По состоянию на 24 марта 2023 года Украина не попала в список самых безопасных мест для отдыха в 2023 году.

Швейцария возглавила список благодаря политической стабильности, низкому уровню насилия и хорошему здравоохранению. Почти все направления в первой десятке находятся в Европе, особенно хорошо представлены страны Северной Европы. На втором месте оказалась Исландия, а за ней следуют Норвегия, Португалия и Словения.

На противоположном конце шкалы находится Ямайка, где уровень убийств примерно в 60 раз выше, чем в Швейцарии. Бразилия, Южная Африка и Мексика также занимают низкие места в рейтинге из-за высокого уровня убийств, в то время как Филиппины находятся почти в самом низу из-за повышенного риска стихийных бедствий.

Ни Украина, ни Россия, ни Беларусь в рейтинге не учитывались.

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