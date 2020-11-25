В Белом доме считают, что ограничения больше не имеют смысла, поскольку на большинство стран мира запрет на въезд не распространяется.

Белый дом рассматривает возможность отмены запрета на въезд для большинства иностранных граждан, которые недавно побывали в Бразилии, Великобритании, Ирландии и 26 странах Шенгенской зоны.

Об этом сообщили пять американских чиновников и представителей авиакомпаний, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

План получил поддержку членов специальной команды Белого дома по борьбе с коронавирусом, представителей общественного здравоохранения и других федеральных агентств.

В то же время президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения.

Много чиновников американской администрации утверждают, что ограничение больше не имеют смысла, поскольку на большинство стран мира запрет на въезд не распространяется.

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Они утверждают, что снятие ограничений будет стимулом для американских авиакомпаний, которые, по данным авиаотрасли, сократили объем международных перевозок на 70%.

Европейские страны, на которые распространяются ограничения на въезд в США, включают 26 стран-членов Шенгенской зоны.

Администрация Трампа ввела запрет на въезд для большинства путешественников из Европы, чтобы сдержать пандемию нового коронавирус, в середине марта.

В то же время речь об отказе от запрета на въезд для путешественников из Ирана и Китая пока не идет.

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Автор: УНИАН