Проект стоимостью более 15 миллиардов долларов планируют завершить к 2030 году.

Новый высокоскоростной железнодорожный маршрут Rail Baltica протяженностью около 870 километров соединит три балтийские столицы – Таллин (Эстония), Ригу (Латвия) и Вильнюс (Литва).

Как сообщает The Sun, также маршрут будет проходить через такие крупные города, как Мууга (Эстония), Саласпилс (Латвия) и Каунас (Литва), насколько аэропортов, в том числе в Риге, и других морских портов.

При этом сообщается, что эстонский терминал планируют открыть в феврале 2028 года.

Видео дня

Поезда будут ходить со скоростью до 250 километров в час – быстрее, чем нынешние 80-120 километров в час.

Затем маршрут планируют продлить и на другие направления, такие как Польша и Германия. В частности, высокоскоростные поезда будут ходить из Таллина в Варшаву и из Таллина в Вильнюс около четырех раз в день, а самый длинный маршрут займет около 6 часов 47 минут.

При этом по линии "Вильнюс – Каунас – Варшава" будет ходить десять поездов в день, с несколькими ночными маршрутами, включая "Таллин – Рига – Каунас – Варшава – Берлин".

Билеты будут стоить от 11 до 76 евро в зависимости от длины маршрута.

Стоимость новой железнодорожной линии оценивается в 15,3 млрд евро, что больше, чем сумма, прогнозируемая в 2017 году – 5,8 млрд евро. Более того. есть опасения, что она может подскочить до 24,8 млрд евро. Однако прогнозируется, что экономические выгоды от нового маршрута составят 48 млрд евро.

Первая фаза будет включать один путь, который планируют запустить к 2030 году. Вторая фаза будет включать второй путь и дополнительные железнодорожные станции. Подтвержденной даты окончания второй фазы нет.

Большая часть проекта финансируется ЕС, а расходы растут из-за инфляции, пандемии коронавируса и войны в Украине.

"Приоритетной задачей является подключение трех стран Балтии к европейской железнодорожной сети к 2030 году. Это стратегическая необходимость. Нам нужно сосредоточить наши усилия на этом", – заявила координатор Европейской комиссии Кэтрин Траутманн.

Как ранее сообщал УНИАН, Испанию и Марокко хотят соединить новым прямым поездом к чемпионату мира по футболу 2030 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.