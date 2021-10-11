Власти королевства пошли на уступки привитым туристам и отменили для них карантин по приезду.

Власти Таиланда решили ослабить требования для вакцинированных туристов, въезжающих в страну из стран с низким уровнем риска распространения коронавируса.

Об этом 11 октября заявил в телевыступлении тайский премьер-министр Прают Чан-Оча, о чем сообщает Reuters.

По словам министра, начиная с 1 ноября, для граждан как минимум 10 стран, которые привились от COVID-19, отменят обязательный карантин. Пока что в их число войдут Великобритания, Сингапур, Германию, Китай и США, но со временем список может быть расширен.

Сейчас в стране признаются только вакцины, одобриленные Всемирной организацией здравоохранения: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

"Я знаю, что это решение сопряжено с некоторым риском. Почти наверняка, когда мы ослабим эти ограничения, то увидим временный рост числа серьезных случаев заболевания", - сказал Чан-Оча.

Он напомнил о разрушительном ударе, который эпидемия нанесла по экономике Таиланда.

Читайте такжеТаиланд откроет Пхукет для вакцинированных туристов: названа дата"Я не думаю, что миллионы людей, зависящих от доходов, которые они получают от сфер туризма, отдыха и развлечений, могут позволить новый удар в виде второго потерянного новогоднего периода", - сказал премьер, добавив, что, если в Таиланде зафиксируют "Дельта"-штамм вируса, правительство готово вернуть жесткие ограничения.

По данным тайского правительства, в прошлом году, когда страна была закрыта для туристов, доходы от туризма упали на 82%, или примерно $50 млрд. В этом году местные власти ожидают лишь 100 тыс. иностранных путешественников, когда как до пандемии страна принимала их 40 млн. ежегодно.

Кроме этого, в Таиланде планируют вновь разрешить продажу алкоголя в ресторанах и открыть развлекательные заведения к 1 декабря.

Как уже сообщалось, ранее в этом году украинских туристов в Таиланде предупредили, что в некоторых провинциях власти усилили карантин из-за COVID-19.

Автор: Станислав Кожемякин