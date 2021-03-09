Обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19 не освобождает туристов от необходимости провести две недели в самоизоляции после прибытия в Таиланд.

Приезжающие в Таиланд туристы теперь смогут провести обязательный двухнедельный карантин на яхтах.

В правительстве страны считают, что это поможет возродить туристическую отрасль, а также принесет около двух миллиардов долларов дохода яхтенному бизнесу, пишет BBC.

Туристов в Таиланд сейчас пускают с отрицательным тестом на COVID-19, но это не освобождает их от необходимости провести две недели в самоизоляции после прибытия в страну.

Для тех, кто не сможет арендовать отдельную яхту, будут предложены каюты на небольших круизных судах у берегов Пхукета.

В этой программе примет участие около 100 яхт. Гостям будут выданы специальные браслеты, фиксирующие температуру тела и давление. Также они оснащены GPS-маяками, что исключит возможность сойти на берег раньше времени.

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Данные с браслетов могут считываться наземными службами на расстоянии 10 километров.

Ранее власти Таиланда предложили туристам другую интересную схему - карантин в гольф-клубах. Обычно поля для гольфа расположены вдалеке от густонаселенных районов, занимают обширные территории, и клубы предлагают в аренду частные домики.

Туризм является основным источником дохода тайской экономики и большая часть населения занята в туриндустрии. Запрет на полеты серьезно отразился на их финансовом положении.

До пандемии коронавируса Таиланд ежедневно принимал 40-50 тыс. человек. Но в марте прошлого года страна полностью закрыла границы и начала понемногу открываться лишь в октябре. Но до сих пор количество ежедневно прибывающих туристов исчислялось всего лишь сотнями, что крайне мало для поддержания туриндустрии.

С апреля или мая местные власти также планируют ввести систему карантина в отелях, но так, чтобы постояльцы могли покидать свои номера и проводить время с комфортом. Детали этого плана будут объявлены позже.

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Автор: УНИАН