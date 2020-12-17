По прибытии в аэропорт Таиланда все посетители должны пройти 14-дневный альтернативный государственный карантин в утвержденных правительством местах.

Популярный среди украинских туристов Таиланд вновь открыл свои границы для украинцев после долгой паузы в приеме иностранных гостей в связи с мировой пандемией коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба Туристического управления Таиланда (TAT), страна вновь приглашает украинцев на отдых и долгосрочное пребывание уже этой зимой.

В настоящее время Таиланд предлагает украинцам несколько вариантов для въезда:

новая туристическая виза (TR) сроком действия 90 дней;

специальная туристическая виза (STV), которая позволяет пребывать в стране 90 дней с максимальным продлением до 270 дней;

другие долгосрочные неиммиграционные визы.

«С июня Таиланд живет в обычном режиме и полностью готов к приему иностранных гостей. Разнообразные визовые опции и членство в Elite Card предоставляют отличную возможность для украинцев, в частности, для профессионалов, занятых удаленной работой и членов их семей, избежать невзгод местной зимы и провести самые холодные месяцы года в теплом и солнечном Таиланде, который также является одним из самых безопасных мест в мире в отношении пандемии COVID-19», - прокомментировала директор представительства TAT в Восточной Европе Ваджанан Сильпаворнвиват.

Что касается авиасообщения с Таиландом, все больше авиакомпаний восстанавливают рейсы в страну. Несколько крупных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines, уже регулярно выполняют рейсы в Бангкок. Emirates и Qatar Airways планируют запустить рейсы на Пхукет уже в декабре 2020 года.

«Мы рады, что ведущие авиалинии мира выступили со специальными ценовыми предложениями, чтобы сделать путешествие украинцев в Таиланд приятным с самого начала», – добавила директор представительства TAT в Восточной Европе.

В связи с мировой пандемией перед полетом в Таиланд необходимо получить:

разрешение на въезд (Certificate of Entry);

сертификат пригодности к полету (Fit to Fly Certificate);

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета.

По прибытии в аэропорт Таиланда всех посетителей просят пройти 14-дневный альтернативный государственный карантин (ASQ) в утвержденных правительством местах. В настоящее время существует более 100 вариантов размещения на срок ASQ в Бангкоке и других провинциях, включая популярные пляжные курорты, такие как Пхукет, Самуи и Паттайя.

Такие усиленные процедуры и требования к въезду призваны обеспечить защиту здоровья как местного населения, так и прибывающих посетителей. Таиланд, где за весь период пандемии зарегистрировано около 4200 случаев COVID-19 и 60 смертельных исходов, упоминается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как пример успешного управления ситуацией с COVID-19 и является одним из самых безопасных мест на планете в плане пандемии.

"После прохождения карантина и получения отрицательного результата ПЦР-теста наступает время насладиться пребыванием в Таиланде в полной мере. Туристов ожидают прекрасные пляжи и идиллические острова на юге, горные пейзажи и уникальная культура севера, очаровательные дворцы и храмы среди современных небоскребов в Бангкоке, вкусная уличная еда и многое другое. Великолепная природа, богатое культурное наследие и всемирно известное тайское гостеприимство сделают вашу поездку в Таиланд, как всегда, незабываемой", - отмечают в пресс-службе.

В настоящее время украинцы, которые хотят посетить Таиланд, должны подать заявление на получение визы в Посольство Королевства Таиланд в Варшаве за 3 недели до запланированного отъезда. Для удобства заявители могут передать полномочия доверенным лицам или агентам в Польше для подачи заявки от их имени. Список авторизованных агентов, а также другие полезные советы по въезду в Таиланд доступны, на сайте tourismthailand.com.ua.

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Автор: Марина Григоренко