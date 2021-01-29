После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 29 января 2021 года.

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По сравнению с предыдущей неделей, в "красную" зону, в частности, переместились Доминиканская Республика, Мексика, Барбадос, Парагвай и Перу. Также "красными" остаются практически все страны Евросоюза.

В плане популярных туристических стран ситуация следующая: в "зеленой" зоне находятся Болгария, Египет, Мальдивы, Марокко, Таиланд, Танзания, Турция и Шри-Ланка, тогда как Албания, Доминиканская Республика, Мексика, ОАЭ, Сейшельские острова, Черногория и Хорватия пока "красные".

Какие страны попали в "красную" зону

По состоянию на 29 января в "красную" зону попали 74 страны (на прошлой неделе их было 68), среди которых в том числе: Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Беларусь, Боливия, Бразилия, Великобритания, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, ОАЭ, Панама, Парагвай, Южная Африка, Перу, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сербия, Словакия, Словения, США, Суринам, Тунис, Уругвай, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Черногория, Швейцария, Швеция и другие.

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, который покрывает лечение Covid-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Какие страны попали в "зеленую" зону

По состоянию на 29 января в "зеленую" зону попали Украина и еще 124 страны, среди которых в том числе: Австралия, Азербайджан, Багамские острова, Болгария, Босния и Герцеговина, Армения, Греция, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Исландия, Иордания, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Куба, Мальдивы, Марокко, Молдова, Непал, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сирия, Сингапур, Таиланд, Турция, Узбекистан, Финляндия, Филиппины, Шри-Ланка, Ямайка, Япония и другие.

По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.

В то же время следует понимать, что отнесение той или иной страны к "зеленой" зоне еще не означает, что украинским туристам туда теперь можно легко попасть. В большинстве из этих стран до сих пор действуют карантинные ограничения, которые в том числе запрещают въезд иностранных туристов. С правилами въезда в каждую страну можно ознакомиться на сайте.

С полным перечнем "красных" и "зеленых" стран можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Новые правила въезда в разные страны

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Автор: Марина Григоренко