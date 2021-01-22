После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 22 января 2021 года.

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По сравнению с предыдущей неделей, в "красную" зону, в частности, переместилась Боливия. Также "красными" остаются практически все страны Евросоюза.

А вот в плане популярных туристических стран ситуация не изменилась, в "зеленой" зоне, как и неделей ранее, находятся Болгария, Доминиканская Республика, Египет, Мальдивы, Марокко, Мексика, Таиланд, Танзания, Турция и Шри-Ланка, которая вчера открыла границы для туристов со всего мира, тогда как Албания, ОАЭ, Сейшельские острова, Черногория и Хорватия пока "красные".

Какие страны попали в "красную" зону

По состоянию на 22 января в "красную" зону попали 68 стран (на прошлой неделе их было 66), среди которых в том числе: Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Бахрейн, Бельгия, Беларусь, Боливия, Бразилия, Великобритания, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Германия, Панама, Южная Африка, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Словакия, Словения, США, Тунис, Уругвай, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Черногория, Швейцария, Швеция и другие.

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, который покрывает лечение Covid-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Какие страны попали в "зеленую" зону

По состоянию на 22 января в "зеленую" зону попали Украина и еще 130 стран, среди которых в том числе: Австралия, Азербайджан, Барбадос, Болгария, Босния и Герцеговина, Армения, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иран, Исландия, Иордания, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Куба, Мальдивы, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Парагвай, Перу, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сирия, Сингапур, Таиланд, Турция, Узбекистан, Финляндия, Филиппины, Шри-Ланка, Ямайка, Япония и другие.

По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.

В то же время следует понимать, что отнесение той или иной страны к "зеленой" зоне еще не означает, что украинским туристам туда теперь можно легко попасть. В большинстве из этих стран до сих пор действуют карантинные ограничения, которые в том числе запрещают въезд для иностранных туристов. С правилами въезда в каждую страну можно ознакомиться на сайте.

С полным перечнем "красных" и "зеленых" стран можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Новые правила въезда в разные страны

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Автор: Марина Григоренко